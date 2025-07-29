مجلس إدارة «الحفر العربية» يوصي بتعليق توزيع الأرباح لعام 2025

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الحفر العربية، أمس، بتعليق توزيع الأرباح النقدية للمساهمين لعام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن سبب التوصية بعدم التوزيع: نظرًا للتغيرات الأخيرة في الطلب على منصات الحفر في المملكة العربية السعودية، واستمرار استثمارات الشركة في نفقاتها الرأسمالية على أسطولها، وخططها المستقبلية للتوسع الإقليمي.
وقالت: "سيُعاد النظر في هذا القرار لاحقًا عند وضوح الرؤية حول ديناميكيات العرض والطلب المستقبلية على منصات الحفر البرية والبحرية".
ووفقا لبيان الشركة، سيعمل هذا الفرع كقاعدة لعمليات الشركة إقليميا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وما وراءها.
ويأتي افتتاح فرع الشارقة كجزء من مبادرة الشركة الاستراتيجية لتعزيز نطاق عملياتها وتحسين تقديم خدماتها في الأسواق الدولية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، فإن بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28/07/2025 وإجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت، والذين تم خلالهما مناقشة ودراسة المتطلبات النظامية المتعلقة بانتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية، وذلك وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.
وإذ نصت الفقرة الثالثة من سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة على الإجراءات المتعلقة بعضوية المجلس، كما نصت المادة (17) من النظام الأساس للشركة والخاصة بإدارة الشركة، بأن يتولى مجلس الإدارة إدارة الشركة لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
واستناداً إلى الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام الأساس، والتي تنص على مايلي:
على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة.
فإن مجلس الإدارة، التزاماً بالمتطلبات النظامية المشار إليها أعلاه، يوافق على البدء في إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، لدورة جديدة تبدأ اعتباراً من تاريخ 2/11/2025 وتنتهي في 1/11/2029.
فرع جديد في الإماراتوأعلنت شركة الحفر العربية فتح فرع جديد في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
