عمومية «جاكو» توافق على تعديل لائحة «المكافآت والترشيحات»

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عُقدت أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون PKF كمراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وبأتعاب مراجعة 355 ألف ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).
2- الموافقة على تعديل لائحة تنظيم عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
3- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
