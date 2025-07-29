استقرار مؤشر سوق الأسهم السعودية في بداية تداولات الثلاثاء

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - استقر مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، في مستهل تداولات الثلاثاء، عند مستوى 10,883.57 نقطة، دون تغيير يذكر عن الإغلاق السابق.
وبلغت القيمة المتداولة في التداولات المبكرة، بحسب "تداول السعودية"، نحو 119.6 مليون ريال، وعدد الأسهم المتداولة 40 مليون سهم تقريبًا، فيما بلغت القيمة السوقية 9.007 تريليون ريال.
وجاء في مقدمة الارتفاعات أسهم كل من: الأندية الرياضية، ورسن، وأسمنت المدينة، والتأمين العربية، وجازادكو، في حين كانت أبرز الانخفاضات لأسهم: الحفر العربية، وشمس، والماجد للعود، ويو سي آي سي، إضافة إلى أنابيب.
وفي مستهل الجلسة ارتفعت أسهم 3 شركات مقابل انخفاض أسهم شركتين، من إجمالي 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.
انخفاض أسهم 135 شركةتراجعت أسهم 135 شركة في بداية التعاملات، بينما ارتفعت أسهم 73 شركة من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية وعددها 259 شركة.
السوق الموازيةاستقر مؤشر السوق الموازية (نمو) في مستهل تداولات الثلاثاء، عند 26,795.12 نقطة، بقيمة تداول بلغت 145.5 ألف ريال، ونحو 19 ألف سهم متداول، وقيمة سوقية 50.2 مليون ريال.
