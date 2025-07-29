ارتفاع أرباح «أماك» إلى 73 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين "اماك" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 18.16% إلى 73 مليون ريال، مقابل 61.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 11 مليون ريال مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 23 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف الضرائب، ورسوم الامتياز.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 18 مليون ريال مقارنةً بالربع السابق، إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 26 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف البيع والتسويق، ورسوم الامتياز.
ووفقا للبيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية بمقدار 51 مليون ريال (بنسبة 67%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 72 مليون ريال (بنسبة 59%)، وإنخفاض مصاريف البيع والتسويق، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، والضرائب، ومصاريف رسوم الامتياز.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 11 مليون ريال مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 23 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف الضرائب، ورسوم الامتياز.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 18 مليون ريال مقارنةً بالربع السابق، إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 26 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف البيع والتسويق، ورسوم الامتياز.
ووفقا للبيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية بمقدار 51 مليون ريال (بنسبة 67%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 72 مليون ريال (بنسبة 59%)، وإنخفاض مصاريف البيع والتسويق، على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، والضرائب، ومصاريف رسوم الامتياز.