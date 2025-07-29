«أسمنت المدينة»: هيئة السوق ترفض نشر عرض الاستحواذ على أسمنت أم القرى

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة "أسمنت المدينة" تلقيها إشعارًا من هيئة السوق المالية بتاريخ 28 يوليو الجاري، يفيد بعدم موافقة الهيئة على نشر العرض المقدم من قبلها إلى مساهمي شركة أسمنت أم القرى، نظرًا لوجود إخلال بالنظام ولوائحه التنفيذية يتعلق بمتطلبات بالحوكمة تستدعي إعادة بعض المتطلبات النظامية.
وأوضحت "أسمنت المدينة" في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على دراسة إعادة تقديم العرض بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة.
وكانت "أسمنت المدينة" قد أعلنت في 25 فبراير الماضي نيتها المؤكدة لتقديم عرض للاستحواذ على جميع أسهم شركة أسمنت أم القرى من خلال تقديم عرض مبادلة أوراق مالية.
وتضمنت الصفقة المقترحة استحواذ أسمنت المدينة على جميع أسهم أسمنت أم القرى البالغة 55 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وذلك مقابل إصدار أسمنت المدينة نحو 61.163 مليون سهم عادي بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي أسمنت أم القرى "أسهم العوض".
وشمل العرض أن ترفع أسمنت المدينة رأس مالها من 1.4 مليار ريال إلى ملياري ريال، وعدد الأسهم من 140 مليونًا إلى ملياري سهم بزيادة بنسبة 43.7% في رأس المال الحالي لأسمنت المدينة.
