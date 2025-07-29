أرباح «أملاك» تقفز 147.7% إلى 20.4 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة أملاك العالمية للتمويل في الربع الثاني من 2025 بنسبة 147.7% إلى 20.4 مليون ريال، مقابل 8.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى:
- زيادة دخل العمولات الخاصة للتمويل، والتي يقابلها جزئيًا:
- زيادة تكلفة التمويل.
- زيادة المصروفات التشغيلية.
- زيادة في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
وحققت الشركة صافي ربح قدره 20.39 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقابل 11.92 مليون ريال للربع السابق، بارتفاع قدره 71.13%.
يعود الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى:
- انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
- زيادة في الدخل من العمولات الخاصة للتمويل.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 32.31 مليون ريال خلال النصف الأول، مقابل 16.84 مليون ريال للفترة المماثلة، بزيادة قدرها 91.85%.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى:
- زيادة في الدخل من العمولات الخاصة للتمويل، يقابلها جزئياً
- زيادة في تكلفة التمويل.
- زيادة في المصاريف التشغيلية.
- زيادة في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
