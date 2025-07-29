الارشيف / الاقتصاد

عمومية «الفاخرة» توافق على انتخاب 3 أعضاء لمجلس الإدارة

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الفاخرة للخياطة الرجالية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب ثلاثة اعضاء لمجلس الإدارة (للمقاعد الشاغرة) من بين المرشحين للعضوية الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط، لاستكمال الدورة الحالية والتي بدأت في 18/06/2023م وتنتهي في 17/06/2026م.
والأعضاء المنتخبون هم: محمد الحقيل، رائد الصقيه، عبدالإله التويجري.
