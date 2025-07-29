الارشيف / الاقتصاد

«الحفر العربية» توقع عقد حفر بحري مع شركة خليجية بـ75 مليون ريال

اليوم - الدمام 0 تبليغ

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الحفر العربية توقيع عقد مع شركة تابعة لدول لعمليات حفر بحري بقيمة 75 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول "، اليوم الثلاثاء، إنه تم توقيع العقد بتاريخ 29 يوليو الجاري، مشيرة إلى مدته تتراوح بين 5 إلى 7 أشهر.
ومن المقرر أن تبدأ العمليات في الربع الأول من عام 2026 وسيكون لها تأثير إيجابي على سجل أعمال الشركة المستقبلي.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

