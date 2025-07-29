أرباح «رسن» تقفز 410% إلى 45 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة رسن لتقنية المعلومات في الربع الثاني من 2025 بنسبة 410.2% إلى 45 مليون ريال، مقابل 8.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى الأسباب التالية:
• النمو القوي في الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 96% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.
• ارتفاع هامش مجمل الربح بمقدار 13.8 % (72.8% في الربع الثاني من 2025 مقابل 58.9% في نفس الربع من 2024)، ويعود ذلك إلى التوسع في حجم العمليات، وتنوع المنتجات، وزيادة فرص البيع الإضافي upselling المتقاطع cross selling.
• نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 285% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، نتيجةً لاتساع نطاق العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية، ما أدى إلى ارتفاع هامش الربح التشغيلي إلى 36.4% مقابل 18.5% في الربع الثاني من 2024م.
• وجود تكاليف غير متكررة في الربع المماثل من العام الماضي والخاصة بتكاليف طرح الشركة في السوق الرئيسي.
ارتفع صافي الربح في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 50% مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه، ويعود ذلك إلى العوامل التالية:
• استمرار النمو في الإيرادات، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 3% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025.
• تحسُّن هامش إجمالي الربح بمقدار 1.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 72.8% في الربع الثاني مقابل 71.2% في الربع الأول، مدفوعًا باستمرار تطوير تركيبة مزيج المنتجات product mix.
• نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 52% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، نتيجة التوسع المستمر في حجم الأعمال وتحسين كفاءة العمليات، ما أسهم في ارتفاع هامش الربح التشغيلي إلى 36.4% مقابل 24.7% في الربع الأول.
• بدء تحقيق إيرادات من عدد من المنتجات الجديدة التي تم الاستثمار في تطويرها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إطلاق التحسينات على المنتجات الحالية، مما انعكس إيجاباً على الأداء خلال الربع الثاني من هذا العام.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024م إلى ما يلي:
• النمو القوي في الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 88% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024م.
• ارتفاع هامش مجمل الربح بمقدار 12.6 نقطة مئوية (من 59.4% في النصف الأول من عام 2024م إلى 72.0% في النصف الأول من عام 2025م).
• نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 246% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024م، نتيجةً لاستمرار التوسع في حجم الأعمال، إلى جانب التحول في نموذج أعمال تأمين المركبات المؤجرة بالتمويل، مما أدى إلى ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية إلى 30.7% مقابل 16.6% في الفترة المماثلة من العام السابق.
• وجود تكاليف غير متكررة في الفترة المماثلة من العام الماضي والخاصة بتكاليف طرح الشركة في السوق الرئيسي.
• تحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير الاجراءات والمعاملات في العقود بما يضمن تقليل بعض المصروفات والتكاليف و تحسين هوامش الربح.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك إلى الأسباب التالية:
• النمو القوي في الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 96% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024م.
• ارتفاع هامش مجمل الربح بمقدار 13.8 % (72.8% في الربع الثاني من 2025 مقابل 58.9% في نفس الربع من 2024)، ويعود ذلك إلى التوسع في حجم العمليات، وتنوع المنتجات، وزيادة فرص البيع الإضافي upselling المتقاطع cross selling.
• نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 285% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، نتيجةً لاتساع نطاق العمليات وتحسين الكفاءة التشغيلية، ما أدى إلى ارتفاع هامش الربح التشغيلي إلى 36.4% مقابل 18.5% في الربع الثاني من 2024م.
• وجود تكاليف غير متكررة في الربع المماثل من العام الماضي والخاصة بتكاليف طرح الشركة في السوق الرئيسي.
ارتفع صافي الربح في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 50% مقارنةً بالربع الأول من العام نفسه، ويعود ذلك إلى العوامل التالية:
• استمرار النمو في الإيرادات، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 3% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025.
• تحسُّن هامش إجمالي الربح بمقدار 1.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 72.8% في الربع الثاني مقابل 71.2% في الربع الأول، مدفوعًا باستمرار تطوير تركيبة مزيج المنتجات product mix.
• نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 52% مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، نتيجة التوسع المستمر في حجم الأعمال وتحسين كفاءة العمليات، ما أسهم في ارتفاع هامش الربح التشغيلي إلى 36.4% مقابل 24.7% في الربع الأول.
• بدء تحقيق إيرادات من عدد من المنتجات الجديدة التي تم الاستثمار في تطويرها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إطلاق التحسينات على المنتجات الحالية، مما انعكس إيجاباً على الأداء خلال الربع الثاني من هذا العام.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024م إلى ما يلي:
• النمو القوي في الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 88% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024م.
• ارتفاع هامش مجمل الربح بمقدار 12.6 نقطة مئوية (من 59.4% في النصف الأول من عام 2024م إلى 72.0% في النصف الأول من عام 2025م).
• نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 246% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024م، نتيجةً لاستمرار التوسع في حجم الأعمال، إلى جانب التحول في نموذج أعمال تأمين المركبات المؤجرة بالتمويل، مما أدى إلى ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية إلى 30.7% مقابل 16.6% في الفترة المماثلة من العام السابق.
• وجود تكاليف غير متكررة في الفترة المماثلة من العام الماضي والخاصة بتكاليف طرح الشركة في السوق الرئيسي.
• تحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير الاجراءات والمعاملات في العقود بما يضمن تقليل بعض المصروفات والتكاليف و تحسين هوامش الربح.