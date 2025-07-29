«الخزف السعودي» توزع 50 مليون ريال أرباحًا عن النصف الأول من 2025

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 10:44 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الخزف السعودي توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2025، بقيمة 50 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن التوزيع سيتم بنسبة 5% إلى قيمة السهم الاسمية لعدد 99.68 مليون سهم، بحصة توزيع 0.5 ريال للسهم الواحد.
ويبدأ تاريخ الأحقية للتوزيع من 17 أغسطس المقبل، في حين يبدأ التوزيع الفعلي بداية من 2 سبتمبر المقبل.
وأضافت "الخزف السعودية" أن إجمالي عدد أسهم الخزينة غير المستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين بلغ 320 ألف سهم حتى تاريخه.
ودعت الشركة المساهمين إلى سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع، وضرورة إيداع جميع الشهادات التي بحوزتهم - إن وجدت - في محافظهم الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولةً إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
وأوضحت أن أرباح المستثمرين غير المقيمين بالسعودية ستخضع لضريبة الاستقطاع بمقدار 5% عند تحويل تلك الأرباح أو إيداعها في حساباتهم المصرفية وذلك وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
ودعت المستثمرين غير المقيمين ممن لديهم إعفاءات ضريبية على توزيعات الأرباح الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التواصل مع الشركة خلال 5 خمسة ايام تقويمية من تاريخ الاستحقاق وتزويد الشركة بالمستندات المؤيدة للإعفاء الضريبي.
