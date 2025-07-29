شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.275 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 21 سعر 35.275 دينار وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب فى البحرين
عيار 24 سجل 40.325 دينار
عيار 22 سجل 36.950 دينار
عيار 21 سجل 35.275 دينار
عيار 18 سجل 30.250 دينار
عيار 14 سجل 23.525 دينار
عيار 12 سجل 20.150 دينار
الاونصة 1254.125 دينار
الجنيه الذهب 282.250 دينار
الأونصة بالدولار 3335.45 دولار
سجلت أوقية الذهب مستوى 3,336 دولارًا في أحدث التداولات، وسط محاولات للعودة إلى الاتجاه الصاعد بعد تراجعات محدودة خلال الأسبوع الماضي
في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليبتعد عند أدنى مستوياته في أسبوعين والتي سجلها بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى التعافي في عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.
جاء التزايد في الإقبال على المخاطرة مدفوعًا بالتفاؤل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية المحتملة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن حلًا تجاريًا تفاوضيًا مع الولايات المتحدة في متناول اليد، بينما صوت أعضاء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال انهيار المحادثات.
