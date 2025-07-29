شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فوري في سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الجنيه الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، ليسجل نحو 36600 جنيه، في ظل ثبات سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4575 جنيهًا، وهو العيار الذي يُصنع منه الجنيه الذهب.

وجاء هذا الاستقرار بالتزامن مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية لأدنى مستوياته منذ بداية العام، إلى جانب ترقب الأسواق العالمية لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما أدى إلى هدوء نسبي في حركة أسعار الذهب محليًا.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تحركات محدودة خلال اليومين الماضيين، مدفوعة بالتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية، أبرزها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي أسهم في تهدئة التوترات وخفض الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ومن المنتظر أن تتأثر حركة سعر الجنيه الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة بنتائج اجتماع الفيدرالي، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، في مقدمتها تقرير الوظائف ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، حيث ستحدد هذه البيانات اتجاه أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة المقبلة.