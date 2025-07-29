الارشيف / الاقتصاد

«الصناعات الكهربائية»: توزيع أرباح عن النصف الأول من 2025

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن ذلك يأتي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من النصف الثاني لعام 2024م، والمعتمدة من قبل الجمعية العامة بتاريخ 04-12-2024م، وذلك بتوزيع 0.125 ريال للسهم بشكل نصف سنوي.

وأضافت أن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ140.6 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.125 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-13 الموافق 2025-08-07، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-01 الموافق 2025-08-24.
