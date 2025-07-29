ارتفاع أرباح «الأندية للرياضة» إلى 6.86 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الأندية للرياضة في الربع الثاني من 2025 بنسبة 27.8% إلى 6.86 مليون ريال، مقابل 5.37 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 27.8% خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بسبب ارتفاع الايرادات وتحسن هوامش الربح.
وجاء ذلك بالرغم من وجود:
- ربح إستثنائي خلال الربع الثاني من العام السابق ناتج عن إنهاء عقدين إيجار بما يتناسب مع المعيار المحاسبي الدولي 16 (IFRS 16) بقيمة 2,052,719 ريال.
- مصاريف استثنائية خلال الربع الثاني من هذا العام بقيمة 445,462 ريال، متعلقة بمشروع إدراج الشركة في السوق المالية.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح بنسبة 101.6% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى إرتفاع الايرادات وتحسن هوامش الربح بالرغم من وجود مصاريف استثنائية متعلقة بمشروع إدراج الشركة في السوق المالية خلال الربع الثاني بقيمة 445,462 ريال مقارنة مع 140,000 ريال خلال الربع الأول.
ووفقا للبيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 9.6% إلى ارتفاع الإيرادات وتحسن هوامش الربح وهذا بالرغم من وجود:
- ربح استثنائي خلال النصف الأول من العام السابق ناتج عن إنهاء عقدي إيجار بما يتناسب مع المعيار المحاسبي الدولي 16(IFRS16) بقيمة 2,052,719 ريال.
- مصاريف استثنائية خلال النصف الأول من هذا العام بقيمة 585,462 ريال، متعلقة بمشروع إدراج الشركة في السوق المالية.
