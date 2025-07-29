شركة تابعة لـ «إم بي سي» توقع عقد خدمات إعلامية بقيمة 144 مليون دولار

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت "مجموعة إم بي سي" عن تلقي شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل "إم بي سي منطقة حرة" طلبًا من شركة "آرا الدولية للإنتاج"، وذلك لتقديم خدمات بناء على اتفاقية رئيسية قائمة بين الشركتين.
وقالت المجموعة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن مدة العقد 12 شهرًا، وتبلغ قيمته 144.4 مليون دولار (ما يعادل 541.6 مليون ريال) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وبموجب العقد تقوم شركة "إم بي سي منطقة حرة"، وغيرها من الشركات التابعة للشركة، بتقديم خدمات التشغيل والبث لمحطات الراديو والخدمات التقنية، وخدمات إنتاج المحتوى والتسويق والترويج وتطوير العلامات التجارية وادارة قنوات تلفزيونية ومنصات رقمية.
ويخضع طلب الخدمة لشروط وأحكام الاتفاقية الرئيسية لتقديم الخدمات المبرمة بتاريخ الأول من أغسطس 2018 بين شركة إم بي سي منطقة حرة وشركة آرا الدولية للإنتاج المفصح عنها في نشرة إصدار الشركة.
وأضافت مجموعة "إم بي سي" أن شركة شركة آرا الدولية للإنتاج تعد طرف ذو علاقة، حيث يمتلك مجلس إدارتها حصة قدرها %50 من شركة آرا الدولية القابضة مع شركة الاستدامة القابضة التي تمتلك حصة قدرها %50، وتمتلك شركة آرا الدولية القابضة حصة في شركة آرا الدولية للإنتاج.
وأكدت إم بي سي على أن طلب الخدمة تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتضمن أي مزايا تفضيلية، مشيرة إلى أن الأثر المالي للعقد سينعكس في النتائج المالية لعام 2025.
