«آيكتك» توقع عقد شراء 25% من «ساين ماكس» بـ3 ملايين ريال

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - وقعت شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات "آيكتك"، أمس عقد شراء حصة تمثل 25% من رأسمال “شركة ساين ماكس للدعاية والإعلان.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ 3 ملايين ريال.
وأضافت أن طريقة تمويل الصفقة: من خلال الموارد الذاتية للشركة.
وأفادت بأن وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة: قطاع صناعة الإعلانات وتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات واللوحات الإعلانية.
وأوضحت أن أسباب الصفقة: تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة التي تهدف إلى تعزيز حضور الشركة في قطاع صناعة الإعلانات وتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات والتسويق الرقمي وكذلك لتوسيع قاعدة أعمال شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات من خلال الاستفادة من الفرص المتزايدة في القطاع وفقاً للخطط الإستراتيجية للشركة.
ووفقا لبيان الشركة، تعتبر شركة ساين ماكس من الشركات الكبيرة في قطاعها وتمتلك خبرات عالمية في هذا المجال وتمتلك مصنعا مختصا في تجهيز وتنظيم المعارض والمؤتمرات ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الواعدة في السوق السعودي خاصة والخليجي عامة.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة ابتداءً من النصف الثاني للعام المالي 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الصفقة تقدر بـ 3 ملايين ريال.
أخبار متعلقة
عمومية «الخليجية العامة» توافق على تعيين عضو بمجلس الإدارة
انخفاض أرباح «أنابيب» إلى 34.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2025
وأفادت بأن وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة: قطاع صناعة الإعلانات وتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات واللوحات الإعلانية.
وأوضحت أن أسباب الصفقة: تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة التي تهدف إلى تعزيز حضور الشركة في قطاع صناعة الإعلانات وتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات والتسويق الرقمي وكذلك لتوسيع قاعدة أعمال شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات من خلال الاستفادة من الفرص المتزايدة في القطاع وفقاً للخطط الإستراتيجية للشركة.
ووفقا لبيان الشركة، تعتبر شركة ساين ماكس من الشركات الكبيرة في قطاعها وتمتلك خبرات عالمية في هذا المجال وتمتلك مصنعا مختصا في تجهيز وتنظيم المعارض والمؤتمرات ويعتبر هذا القطاع من القطاعات الواعدة في السوق السعودي خاصة والخليجي عامة.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة ابتداءً من النصف الثاني للعام المالي 2025م.