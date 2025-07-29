عمومية «الخليجية العامة» توافق على تعيين عضو بمجلس الإدارة

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، الذي عقد أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
وهو: شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونين.
2. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبدالروؤف بن سليمان عبد القادر باناجه (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02/07/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15/05/2028م خلفاً للعضو السابق الدكتور أحمد بن سراج عبدالرحمن خوقير – عضو مستقل.
