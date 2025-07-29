انخفاض أرباح «أنابيب» إلى 34.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 39.6% إلى 34.4 مليون ريال، مقارنة بـ57 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك إلى: انخفاض في مجمل الربح إذ بلغ 62.30 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025م مقارنةً بــ 88.11 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024م أي مايعادل انخفاض بنسبة 29.28%. وذلك بسبب انخفاض حجم المبيعات.
وحققت الشركة صافي ربح مبلغ وقدره 34.43 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025م مقارنةً بــ 40.17 مليون ريال خلال الربع السابق من السنة المالية 2025م أي مايعادل انخفاض بنسبة 14.29%.
ويرجع ذلك إلى: انخفاض في مجمل الربح حيث بلغ 62.30 مليون ريال خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025م مقارنةً بــ 63.65 مليون ريال خلال الربع السابق من السنة المالية 2025م أي مايعادل انخفاض بنسبة 2.12%. وذلك بسبب التغير في المزيج البيعي.
وحققت الشركة صافي ربح مبلغ وقدره 74.60 مليون ريال خلال الفترة الحالية من السنة المالية 2025م مقارنةً بـ 111.83 مليون ريال في الفترة المماثلة من السنة المالية 2024م أي مايعادل انخفاض بنسبة 33.29%.
ويرجع ذلك إلى: انخفاض في مجمل الربح حيث بلغ 125.96 مليون ريال خلال الفترة الحالية من السنة المالية 2025م مقارنةً بــ 185.77 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من السنة المالية 2024م أي مايعادل انخفاض بنسبة 32.20%. وذلك بسبب التغير في المزيج البيعي وجداول التوريد.
