ارتفاع أرباح «المواساة» إلى 186.9 مليون ريال في الربع الثاني

اليوم - الدمام 0 تبليغ

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 22.4% إلى 186.9 مليون ريال، مقابل 152.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول يعود ذلك الارتفاع إلى:
1- النمو في ايرادات الخدمات الطبية.
2- الانخفاض في تكوينات مخصصات خسارة الانخفاض في القيمة من الذمم المدينة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.
3- الزيادة في الإيرادات الأخرى.
4- الانخفاض في التكلفة التمويلية نظراً لتناقص رصيد القروض بقيمة الأقساط المسددة خلال الفترة.
5- الانخفاض في بند مصروف الزكاة خلال الربع الحالي ليتناسب رصيد مخصص الزكاة مع الوعاء الزكوي المٌقدَر لعام 2025.
وانخفض صافي ربح الشركة بنسبة 4.8% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بالرغم من ارتفاع الإيرادات ويعود ذلك إلى:
1- انخفاض الإيرادات الأخرى بالمقارنة مع الربع السابق.
2- الارتفاع في بعض من بنود التكلفة التشغيلية والإدارية بالمقارنة مع الربع السابق.
وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 18.4% خلال الفترة الحالية وبلغ 384 مليون ريال مقارنة بمبلغ 324 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ويعود ذلك إلى:
1- النمو في إيرادات الشركة.
2- الانخفاض في تكوينات مخصصات خسارة الانخفاض في القيمة من الذمم المدينة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
3- الانخفاض في التكلفة التمويلية نظراً لتناقص رصيد القروض بقيمة الأقساط المسددة خلال الفترة.
4- الانخفاض في بند مصروف الزكاة خلال الفترة الحالية لتتناسب رصيد مخصص الزكاة مع الوعاء الزكوي المٌقدَر لعام 2025.
