تعيين صانع سوق لوحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، أمس، تعيين شركة الأهلي المالية وعميلهم كيو إم إم كصانع سوق لوحدات الصندوق.
ووفقا لبيان الصندوق على تداول السعودية، يأتي ذلك دعماً لمستويات السيولة في تداولات وحدات الصندوق، فيما يخضع هذا القرار إلى موافقة الجهات المختصة.
علماً بأن مدة التعيين تمتد12 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية.
