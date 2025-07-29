الارشيف / الاقتصاد

تعيين صانع سوق لوحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

اليوم - الدمام 0 تبليغ

تعيين صانع سوق لوحدات صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 09:29 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول، أمس، تعيين شركة الأهلي المالية وعميلهم كيو إم إم كصانع سوق لوحدات الصندوق.
ووفقا لبيان الصندوق على تداول ، يأتي ذلك دعماً لمستويات السيولة في تداولات وحدات الصندوق، فيما يخضع هذا القرار إلى موافقة الجهات المختصة.
علماً بأن مدة التعيين تمتد12 شهراً من تاريخ سريان الاتفاقية.
