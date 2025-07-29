شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستطيع "التأمين" حماية "المحميات الطبيعية " فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعد المحميات الطبيعية في مصر موردًا هامًا للسياحة البيئية، حيث تجذب الزوار من داخل وخارج مصر للاستمتاع بجمال الطبيعة وتنوعها البيولوجي ، وقد شهدت هذه المحميات نموًا ملحوظًا في الإقبال السياحي، مما ساهم في زيادة العائدات الاقتصادية للدولة.



ومن خلال تقارير صادرة عن وزارة البيئة لأهم إنجازات قطاع حماية الطبيعة خلال عام 2024 ومن أهمها الحفاظ على الأنظمة البيئية تم إعلان زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 40% عن العام الماضى، وتتجاوز 1900% عن عام 2017-2018،و أيضاً تأكيد تعزيز مصر مكانتها الريادية لدعم حماية التنوع البيولوجي عالميًا و استمرارها فى عمليات التطوير بالمحميات الطبيعية لدعم الاستثمار والسياحة البيئية.

أولاً: الأخطار التي تتعرض لها المحميات الطبيعية :-



1. الحرائق : مثل حرائق الغابات والسافانا بسبب الجفاف أو النشاط البشرى وتؤدى إلى تدمير الغطاء النباتي وهجرة أو نفوق الكائنات البرية .

2. الأنشطة البشرية غير المشروعة :- مثل الصيد الجائر والتعدي على الحياة البرية وقطع الأشجار أو التعدين داخل حدود المحمية .

3. التغيرات المناخية : - مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط الأمطار يؤدى إلى فقدان الموطن الطبيعي للأنواع.

4. التلوث البيئي :- مثل تسرب المواد الكيميائية أو المخلفات الصناعية والزراعية أيضاً تلوث المياه والهواء والتربة داخل المحميات.

5. الزحف العمراني والسياحة غير المنظمة : على سبيل المثال البناء العشوائي حول المحميات / ضغط السياحة الزائد والذى ينتج عنه تآكل المواطن الطبيعية .

6. الأنواع الدخيلة : إدخال أنواع غير محلية تخل بالتوازن البيئي وتتنافس مع الأنواع الأصلية .

وبحسب ما جاء في نشرة اتحاد شركات التأمين الأسبوعية يمكن لقطاع التأمين أن يسهم فى الحد من تأثير هذه الأخطار، من خلال :-



1. تأمين المحميات ضد الكوارث الطبيعية : وثائق تغطى أضرار الحرائق ، الفيضانات ، أو العواصف .

2. تأمين المسؤولية المدنية : لحماية الجهات المشرفة على المحمية فى حال تسبب الزوار أو الموظفون فى أضرار بيئية .

3. تأمين الخسائر البيئية : وثائق تغطى تكلفة استعادة النظم البيئية المتضررة نتيجة التلوث أو الأنشطة البشرية .

4. التأمين ضد فقدان التنوع البيولوجي : نموذج تأمين جديد يغطى فقدان الأنواع أو المواطن نتيجة أخطار محددة.

5. التأمين المناخي القائم على المؤشرات : ربط التعويض بمؤشرات مناخية محددة ( مثل معدلات هطول الأمطار أو درجات الحرارة ) لتسريع التعويض فى حالة الجفاف أو موجات الحر.