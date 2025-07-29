شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 يوليو.. والجنيه الذهب يسجل 36600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – نحو 4575 جنيهًا، كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36600 جنيه، وسط هدوء نسبي في الأسواق المحلية والعالمية وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وجاء هذا الاستقرار مدعومًا بتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، إلى جانب تحركات محدودة لأسعار الذهب عالميًا، في ظل انتظار المستثمرين لمخرجات اجتماع السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5229 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4575 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3921 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36600 جنيه



ويترقب السوق المحلي تداعيات التطورات الدولية، خاصة بعد الاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي أسهم في تهدئة التوترات التجارية، ما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

كما تتابع الأسواق العالمية عن كثب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي ينتهي غدًا الأربعاء، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، مع اهتمام خاص باللهجة التي سيحملها البيان الختامي للبنك بشأن توقيت بدء خفض الفائدة.

وتظل أسعار الذهب في مصر مرهونة خلال الأيام المقبلة بالتقلبات المرتبطة بحركة الدولار، ونتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة، وفي مقدمتها بيانات الوظائف لشهر يوليو ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.