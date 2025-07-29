شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية لـ"الخليج 365": تصنيع 7 سيارات كهرباء ملاكى بشركة النصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس محمد السعداوى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لـ"الخليج 365" أنه من المهم توطين الصناعات المعدنية التي نتميز فيها ونتوسع فيها بشكل اكبر وننتج اكبر ومنها ننطلق للصناعات الأخري ومنها صناعة السيارات التي تأخرنا عن الأسواق القريبة منا، كاشفا إنه تم تصنيع سيارات كهرباء ملاكي وهناك 7 سيارات شغالة في خط التجميع وقريبا ستدخل على خط الدهان ،لتكون باكورة انتاج السيارات الملاكى بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية والشريك المصرى، علاوة على انه يتم انتاجها بجانب انتاج الاتوبيسات بالنصر للسيارات.

وحول أبرز قصص النجاح التي تم تحقيقها في القابضة للصناعات المعدنية قال المهندس محمد السعداوى فى تصريحاته ل" الخليج 365" أن الشركات التابعة كلها تعتبر قصص نجاح بذلنا فيها مجهودات كبيرة ، ولدينا قصص نجاح على سبيل المثال كان هناك 5 شركات مهددة بالإغلاق طبقا للقانون تم عمل إعادة هيكلة ،وتحملنا نحو 3 مليارات جنيه ؛لتقف مجددا ولا تقع تحت المادة 38 من القانون 185 ، منها النحاس والنصر للسيارات والمواسير والمطروقات والدلتا للصلب كانت تحت مقصلة التصفية.

أضاف انه تم النجاح فيها بشكل كبير وأصبحت صروحا نفتخر بها ، بالإضافة إلى قصة نجاح التطور في إنتاج مصر للألومنيوم والوصول الي الطاقة القصوي نحو 310 ألف طن ،ومع ذلك استمرار عمليات التحديث والصيانة في المصانع برغم حصوله على الطاقة بأعلي من الأسعار العالمية لسنوات طويلة كنا الأعلي عن كل مصاهر العالم ،إلا إنه مؤخرا ،ومع تحرير سعر الصرف اقتربنا من السعر العالمي للطاقة ،وبالتالي تزيد تنافسية شركاتنا علي رأسها مصر للألومنيوم برجالها المخلصين لهم كل الشكر على راسهم المهندس محمود عجور الرئيس التنفيذى ،وكذلك شركة السبائك الحديدية واحدة من أهم الشركات فى تلك الصناعة وستشهد توسعات جديدة الفترة المقبلة حيث تتم المتابعة مع المهندس عيد مهلل الرئيس التنفيذى العضو المنتدب ورجاله فى هذا الشأن .