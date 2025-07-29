شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الثلاثاء، 29 يوليو 2025 06:00 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي فى التعاملات البنكية اليوم الثلاثاء 29-7-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.70 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصري 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.73 جنيه للشراء.

48.83 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.73 جنيه للشراء.

48.83 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.

