أعلى الشهادات البنكية بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة ببرنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

يناقش برنامج بنكنوت الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، أعلى الشهادات البنكية بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

يُذاع برنامج بنكنوت على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ9 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365” والإذاعية مروة شتلة، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.