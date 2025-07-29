شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 فى الإمارات.. عيار 18 بـ306 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 18 حوالى 306 درهمًا إماراتيًا. ونقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.



سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 402.50 درهم

عيار 22 سجل 372.50 درهم

عيار 21 سجل 357.00 درهم

عيار 18 سجل 306.00 درهم

عيار 14 سجل 236.75 درهم

عيار 12 سجل 203.00 درهم

الاونصة 12519.25 درهم

الجنيه الذهب 2856.00 درهم

الأونصة بالدولار 3335.45 دولار



سجلت أوقية الذهب مستوى 3,336 دولارًا في أحدث التداولات، وسط محاولات للعودة إلى الاتجاه الصاعد بعد تراجعات محدودة خلال الأسبوع الماضى..