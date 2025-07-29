شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. استقرار عند 36600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 حالة من الاستقرار عند مستوى 36600 جنيه، بالتزامن مع ثبات أسعار الأعيرة الأخرى في السوق المحلية، وترقب المستثمرين لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويعكس استقرار سعر الجنيه الذهب ثبات سعر جرام الذهب عيار 21 – الذي يُصنع منه الجنيه الذهب – عند 4575 جنيهًا، في ظل تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، واستقرار نسبي في سعر أوقية الذهب عالميًا.

أسباب استقرار الجنيه الذهب اليوم

جاء استقرار الجنيه الذهب مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها استمرار هبوط سعر الدولار في السوق المصري، وهو ما حدّ من أي ضغوط صعودية في الأسعار رغم حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية قبل قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.

ويتابع المتعاملون في سوق الذهب تطورات المشهد الاقتصادي العالمي عن كثب، خاصة بعد الاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي أسهم في تهدئة التوترات التجارية وقلّل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

تتجه الأنظار حاليًا إلى نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة، لكن السوق يترقب إشارات حول اتجاه السياسة النقدية في الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بتوقيت أول خفض محتمل للفائدة.

كما تنتظر الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، مثل تقرير الوظائف لشهر يوليو، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سعر الذهب عالميًا، وبالتالي على سعر الجنيه الذهب في مصر.

وفي حال لم تشهد الأسواق مفاجآت كبيرة، يُتوقع أن يواصل الجنيه الذهب التحرك في نطاق محدود، مع بقاء الأنظار مركزة على تحركات الدولار والأوقية عالميًا.