انخفاض داو جونز الصناعي.. الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:37 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الاثنين على تباين في ختام تعاملاتها.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.17 نقطة، ما نسبته 0.02%، ليصل إلى مستوى 6389.81 نقطة.

في حين زاد ناسداك المجمع بنسبة 0.33% ما يعادل 69.47 نقطة، ليغلق عند مستوى 21177.79 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 62.33 نقطة، أي بنسبة 0.14 %، لينهي الجلسة عند مستوى 44839.59 نقطة.