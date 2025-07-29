الارشيف / الاقتصاد

انخفاض داو جونز الصناعي.. الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

0 نشر
واس - نيويورك 0 تبليغ

انخفاض داو جونز الصناعي.. الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:37 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الاثنين على تباين في ختام تعاملاتها.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.17 نقطة، ما نسبته 0.02%، ليصل إلى مستوى 6389.81 نقطة.
في حين زاد ناسداك المجمع بنسبة 0.33% ما يعادل 69.47 نقطة، ليغلق عند مستوى 21177.79 نقطة.
وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 62.33 نقطة، أي بنسبة 0.14 %، لينهي الجلسة عند مستوى 44839.59 نقطة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا