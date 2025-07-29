الارشيف / الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 29-7-2025

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، بالبنك المركزي المصري إلى 48.70 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجبة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار بالبنك 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
48.74 جنيه للشراء.
48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
48.74 جنيه للشراء.
48.84 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
48.74 جنيه للشراء.
48.84 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
48.73 جنيه للشراء.
48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
48.74 جنيه للشراء.
48.84 جنيه للبيع.

