تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 29-7-2025

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، بالبنك المركزي المصري إلى 48.70 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجبة بالبنوك المصرية.

