شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأهداف الرئيسية لمنصة تدريب السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أول منصة إلكترونية للتدريب فى مجالى السياحة والآثار فى مصر، تحت اسم (EGTAP.com)، والتى تهدف إلى تقديم برامج تدريبية معتمدة ومتنوعة لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة فى الوزارة والقطاعين السياحى والأثرى، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة فى بناء الإنسان وتعزيز التحول الرقمى.

وتعد الأهداف الرئيسية لمنصة التدريب هى:

تطوير المهارات الفنية والمهنية للعاملين والدارسين والباحثين والمهتمين بمجاليّ السياحة والآثار.

إتاحة برامج تدريبية متخصصة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.

تعزيز جودة الخدمات السياحية من خلال نشر المعرفة والخبرة.

دعم بناء مسارات مهنية متنوعة ومستدامة في مجاليّ السياحة والآثار.

نشر وتعزيز الوعى السياحي والأثري بين مُختلف فئات المجتمع.

إتاحة محتوى تفاعلي يُبرز أهمية السياحة والآثار في دعم الاقتصاد الوطنى والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.