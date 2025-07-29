شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 29 يوليو 2025.. استقرار عند 4575 جنيهًا لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، في ظل حالة من الترقب الحذر بالأسواق العالمية قبيل صدور قرار الفائدة الأمريكية، إلى جانب استمرار تراجع سعر الدولار في السوق المحلية، ما ساهم في الحفاظ على مستويات الذهب دون تغيير يذكر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – نحو 4575 جنيهًا، ليظل على مستواه المسجل أمس، بينما جاءت باقي أسعار الأعيرة كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5229 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3921 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36600 جنيه

يرجع استقرار سعر الذهب اليوم في مصر إلى التوازن بين الضغوط الخارجية والداخلية، حيث استمر تراجع سعر الدولار في السوق المصرية لأدنى مستوياته في عام 2025، مما دعم استقرار الأسعار رغم التذبذبات العالمية.

وعلى المستوى الدولي، ساهم الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي تضمن فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% فقط على سلع أوروبية مختارة، في تهدئة التوترات التجارية، وهو ما قلل الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

تتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ينتهي غدًا الأربعاء، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت سعر الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، لكن الأسواق تترقب إشارات من البنك حول توقيت بدء خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب قد صرح مؤخرًا بأنه عقد لقاءً "إيجابيًا" مع رئيس الفيدرالي جيروم باول، ما أعطى الأسواق دفعة من التفاؤل بشأن السياسة النقدية للفترة القادمة.

توقعات أسعار الذهب في مصر

تعتمد توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة على عدة متغيرات، أبرزها نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر يوليو، وبيانات التضخم الخاصة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

وفي ظل هذا المشهد، يتوقع أن تستمر حالة الترقب والحذر، مع ميل الذهب للاستقرار أو التحرك في نطاقات محدودة، لحين ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على تحركات الدولار والذهب عالميًا ومحليًا.