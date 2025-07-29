شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع دون 4600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا مفاجئًا، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – إلى مستوى 4595 جنيهًا، متأثرًا بانخفاض سعر الأونصة عالميًا، وتراجع الطلب المحلي على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24: 5366 جنيهًا

عيار 21: 4595 جنيهًا

عيار 18: 4040 جنيهًا

عيار 14: 3130 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,360 جنيهًا



وتشهد أسعار الذهب في مصر تقلبات مستمرة على مدار اليوم، حيث يتراوح معدل التغير في السعر بين 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا، وفقًا للتطورات العالمية في بورصة الذهب، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلي.

مع بداية هذا الأسبوع وضعت الولايات المتحدة الأمريكي إطار اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، حيث فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف المعدل الذي هدد به دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي من قبل، مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أوسع نطاقًا بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.

إلى جانب هذا من المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم في وقت لاحق من اليوم لمعالجة الخلافات الاقتصادية طويلة الأمد، سعيًا لتمديد الهدنة التي حالت دون زيادة الرسوم الجمركية.

عمل هذا الاتفاق على التخفيف من حدة التوترات التجارية مما ضغط على الذهب بشكل سلبي يمنعه من التعافي ولكنه لم يجبر السعر أيضاً على الهبوط بسبب ترقب الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

على المدى القصير من غير المتوقع أن يشهد الذهب تقلبات حادة مع تحويل المستثمرون تركيزهم إلى أسبوع محوري للسياسة النقدية الأمريكية والبيانات الاقتصادية.

تتجه الأنظار الآن إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي بين 4.25% و4.50%. وسيراقب المستثمرون أي تحولات في لهجة البنك بشأن توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة.

وكان قد صرح الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب يوم الجمعة بأنه عقد اجتماعًا إيجابيًا مع رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، مما يشير إلى أن رئيس الفيدرالي قد يميل إلى خفض أسعار الفائدة.

تترقب الأسواق أيضًا صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية في وقت لاحق من الأسبوع، بما في ذلك بيانات الوظائف لشهر يوليو وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

الذهب حالياً يواجه ضغوط سلبية من تراجع الطلب على الملاذ الآمن بعد الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وكبار شركائها التجاريين، هذا بالإضافة إلى ترقب في الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي وما قد يصدر عنه من توقعات لخفض الفائدة، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة لأسعار الذهب.