شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. الجنيه الذهب بـ36600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمى للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج فى المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعى، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمى، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر.



أسعار الذهب فى مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل 5229 جنيها

- عيار 21 يسجل 4575 جنيها

- عيار 18 يسجل 3921 جنيها

- الجنيه الذهب 36600 جنيها



وتتغير أسعار الذهب فى مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب فى البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.