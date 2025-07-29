شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 48.70 جنيه للشراء.. كم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 بالبنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، بالبنك المركزي المصري إلى 48.70 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجبة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.73 جنيه للشراء.

48.83 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.74 جنيه للشراء.

48.84 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز