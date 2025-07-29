شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تراجع سعر الذهب في مصر اليوم؟.. عيار 21 يخسر الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعا خلال تعاملات أمس حالة من التراجع، واستثقر سعر الذهب ضغوط مزدوجة من انخفاض سعر الدولار في السوق المحلي وتراجع سعر أوقية الذهب عالميًا، بالتزامن مع ترقب الأسواق لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلي – نحو 4575 جنيهًا، منخفضًا عن مستويات الأمس، في حين جاءت باقي الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5229 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3921 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36600 جنيه



يرجع التراجع في سعر الذهب اليوم في مصر إلى انخفاض قيمة الدولار محليًا لأدنى مستوى له في 2025، ما عزز من قوة الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية. كما تأثرت الأسعار بتراجع سعر الذهب عالميًا بعد سلسلة تطورات على الساحة الاقتصادية الدولية.

فقد أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق إطار تجاري مع الاتحاد الأوروبي يتضمن فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% فقط على بعض السلع الأوروبية، وهو ما قلل من احتمالات اندلاع حرب تجارية، ودفع المستثمرين للابتعاد مؤقتًا عن الذهب كملاذ آمن.

في السياق نفسه، تتجه الأنظار إلى اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي ينطلق يوم الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء، وسط توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية بين 4.25% و4.50%.

ويُراقب المستثمرون بعناية لغة البيان الختامي للبنك، بحثًا عن أي إشارات تخص توقيت بدء خفض الفائدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب التي وصف فيها لقاءه الأخير مع رئيس الفيدرالي جيروم باول بـ"الإيجابي".