شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3050 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل 5229 جنيها

- عيار 21 يسجل 4575 جنيهاً

- عيار 18 يسجل 3921 جنيها

- عيار 14 يسجل 3050 جنيها

- الجنيه الذهب 36600 جنيها

وتجدر الإشارة إلى أن كل الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.