آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 بالبنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، تراجع ملحوظ أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجبة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري إلى 48.70 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وسعر الدولار بالبنك 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
48.74 جنيه للشراء.
48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
48.74 جنيه للشراء.
48.84 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
48.74 جنيه للشراء.
48.84 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
48.73 جنيه للشراء.
48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
48.74 جنيه للشراء.
48.84 جنيه للبيع.

محمد يوسف

