شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 28-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر



تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 28-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.388 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومصر للزيوت والصابون، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس.

البورصة تخسر 41 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.388 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 111.6 آلاف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.04%، والعرب على 4.02%، واستحوذت المؤسسات على 29.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 55 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، 79.8 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 73 مليون جنيه، 935.5 ألف جنيه، 79.8 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 34076 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 41784 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 15305 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 13719 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3454 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 16085 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2084 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 153 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية للأسمنت، والعربية للصناعات الهندسية، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، ومستشفى النزهة الدولي، ويو للتمويل الاستهلاكي، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 513 سهمًا، 6 آلاف سهم، 492 ألف سهم، 752 سهمًا، 74.6 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 7744 سهمًا، 185.2 ألف سهم، 12.3 مليون سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضات تشخيصية-راميدا، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2، عدد 2000 سهم، 250 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 5527 سهمًا، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 3500 سهم.

فيما باع داخليين بشركات جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، والأهرام للطباعة والتغليف، والعربية للمحابس، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 4 ملايين سهم، 80 ألف سهم، 934.4 ألف سهم، 32 ألف سهم، 35 ألف سهم، 24187 سهمًا، 300 ألف سهم، على الترتيب.

وباعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 5 آلاف سهم، 500 سهم، 10 آلاف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 36.4 ألف سهم.

أعلنت شركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، بيع المساهم نواف عبد الله جديع الغانم عدد 389.6 ألف سهم بمتوسط سعر 4.69 جنيه بقيمة إجمالية 1.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.16% إلى 2.72%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنت شركات العربية للأسمنت، والمتحدة للإسكان والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت الأولى عدد 40.2 ألف سهم، واشترت الثانية عدد 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.09% من أسهم رأس المال، واشترت الثالثة 500 ألف سهم، فيما باعت الشركة المصرية للدواجن عدد 1.8 مليون سهم خزينة.

أوراسكوم كونستراكشون

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، عن موافقة مجلس الإدارة على نقل القيد الرئيسي لأسهم الشركة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع الإبقاء على القيد الثانوي لأسهم الشركة بالبورصة المصرية (القيد المزدوج بدون تأثير)، وإلغاء قيد أسهم الشركة من بورصة ناسداك دبي، بشرط الحصول على موافقة مساهمي الشركة، واستصدار كافة الموافقات والتراخيص والإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية بشأن هذا الأمر.

مصر الجديدة للإسكان

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تسليم الشركة قطعة أرض بمساحة 60 فدانًا بمنطقة العبور الجديدة، تعويضًا عن جزء من الأراضي التي تم استقطاعها لصالح مشروعات تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية وتوسعة الطرق.