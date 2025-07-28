الارشيف / الاقتصاد

أسعار الذهب تنخفض وتقترب من أدنى مستوى لها في 3 أسابيع

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 10:44 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، لتقترب من أدنى مستوى لها في 3 أسابيع على إثر ارتفاع المعنويات والدولار، بعد توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 3304.87 دولار للأوقية، ليلامس أدنى مستوى له منذ 9 يوليو.

هبوط العقود الأمريكية الآجلة

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% مسجلة 3320.20 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع، ما جعل الذهب أغلى بالنسبة للمشترين الأجانب.

أسعار المعادن النفيسة

انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% مسجلة 38.05 دولار للأوقية.
وتراجع البلاتين 1.8% مسجلًا 1375.88 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5% مسجلًا 1226.25 دولار.
