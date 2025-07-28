شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتراجع اليوم.. وعيار 21 يسجل 4575 جنيهًا مع هبوط الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية مساء اليوم الاثنين تراجعًا جديدًا، مدفوعة بانخفاض حاد في سعر الدولار داخل السوق المحلية، إلى جانب ضغوط عالمية على المعدن النفيس بفعل مستجدات المشهد التجاري الدولي وهدوء المخاوف الجيوسياسية مؤقتًا.

وسجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، نحو 4575 جنيهًا، بانخفاض ملحوظ مقارنة بتعاملات أمس، فيما جاءت باقي الأعيرة على النحو التالي:

عيار 24: 5229 جنيهًا

عيار 18: 3921 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36600 جنيه



ويأتي هذا التراجع في ظل تحركات أمريكية أوروبية جديدة على صعيد السياسات التجارية، حيث تم الإعلان عن اتفاق إطار يفرض تعريفة جمركية أمريكية بنسبة 15% فقط على واردات الاتحاد الأوروبي، في خطوة جنبت الطرفين تصعيدًا تجاريًا كان يهدد استقرار الأسواق العالمية.

في الوقت ذاته، يترقب المستثمرون لقاءً مرتقبًا بين كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، حيث تسعى القوتان الاقتصاديتان إلى تمديد الهدنة التجارية القائمة وتجاوز الخلافات العالقة، ما أدى إلى تهدئة نسبية في الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وعلى الصعيد المالي، تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي ينطلق غدًا ويستمر حتى الأربعاء، وسط توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة. كما ستتابع الأسواق عن كثب لهجة البيان الختامي للبنك، في ظل تزايد التلميحات حول قرب بدء دورة خفض الفائدة.

في هذا السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب إنه أجرى لقاءً "إيجابيًا" مع رئيس الفيدرالي جيروم باول، ما أعاد تغذية آمال الأسواق بشأن تيسير نقدي محتمل خلال الفترة المقبلة.

هذا وتنتظر الأسواق أيضًا صدور بيانات أمريكية مهمة خلال الأيام المقبلة، أبرزها أرقام التوظيف لشهر يوليو وبيانات التضخم.