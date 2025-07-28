شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 28-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 28-7-2025.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ومصر للزيوت والصابون، والزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ووثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس.

البورصة تخسر 41 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.388 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 111.6 آلاف عملية لعدد 216 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.04%، والعرب على 4.02%، واستحوذت المؤسسات على 29.51% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.48%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 55 مليون جنيه، 75.8 مليون جنيه، 79.8 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 73 مليون جنيه، 935.5 ألف جنيه، 79.8 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 34076 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 41784 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 15305 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 13719 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3454 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 16085 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2084 نقطة.

وصعدت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 153 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 122.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.03%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 3.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 11.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.96%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 4.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 6.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.24%.

- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 5.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.73%.

- الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية بسعر إغلاق 28.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.46%.

- حق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2 بسعر إغلاق 14.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.44%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 76.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.41%.