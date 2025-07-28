شكرا لقرائتكم خبر عن تنميه تقود تطوير ميدان الزهراء في المعادي ضمن التزامها بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تنميه، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، وتعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، عن قيادتها لمشروع تطوير ميدان الزهراء، أحد أبرز الميادين العامة الواقعة عند تقاطع شارع الزهراء مع شارع الخمسين في منطقة المعادي.. ويأتي هذا المشروع في إطار التزام تنميه الراسخ بدعم التنمية المجتمعية والحفاظ على الاستدامة البيئية.

ويمثل هذا المشروع محطة بارزة ضمن استراتيجية تنميه الشاملة للالتزام بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة(ESG)، حيث تعكس الرؤية طويلة الأجل للشركة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمجتمعات التي تعمل بها من خلال تطوير المساحات العامة. وقد نُفِّذ المشروع بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، منها محافظة القاهرة، ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحي البساتين وحي المعادي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهيئة النظافة والتجميل. وقد نُفِّذ المشروع تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويأتي هذا التعاون استكمالاً لمبادرات سابقة لتطوير المساحات العامة، حيث سبق و تعاونت تنميه في ديسمبر 2024 مع حي البساتين والجهاز القومي للتنسيق الحضاري لإعادة تطوير ميدان فلسطين وشارع أحمد عبد العظيم في المعادي، مما يسلّط الضوء على التزامها المستمر بتطوير المجتمعات المحلية. ويمتد ميدان الزهراء على مساحة 8,600 متر مربع، مما يجعله أحد أكبر الميادين العامة في القاهرة الكبرى. وقد وقع الاختيار عليه استراتيجياً لتطويره، نظرًا لموقعه المركزي في المعادي، حيث يقع المقر الرئيسي لتنميه، مما يجعله نقطة انطلاق حيوية للتحول الحضاري الإيجابي.

وفي السياق ذاته، علّق ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه، قائلاً:

"يمثل هذا المشروع تجسيداً لإيماننا العميق بأن ازدهار الأعمال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار المجتمعات. ومن خلال تطوير ميدان الزهراء، لا نعمل فقط على تحسين البنية التحتية، بل نسهم أيضاً في خلق مساحة حضارية أكثر حيوية وشمولية وملاءمة للجميع. إنها خطوة مهمة ضمن رحلتنا المستمرة نحو الاستدامة والنمو المشترك."

ويُعد هذا المشروع خطوة جديدة في إطار جهود تنميه لدمج مبادئ الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية، ورد الجميل للمجتمع من خلال مبادرات مؤثرة ومستدامة.