تعيين رؤساء الغرف الفرعية للسياحة بالمحافظات وتكليفات بدعم جهود النمو السياحي

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قرارا بتعيين رؤساء فروع الغرفة السبع بمختلف محافظات مصر، جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة الغرفة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس الغرفة.

وقد تضمن القرار تعيين كل من خيري محمد علي رئيسا لغرفة شركات السياحة الفرعية بمحافظة أسوان, وثروت عجمي رئيسا لغرفة الأقصر وطارق عبد المنعم لغرفة شرم الشيخ, وحسام الحلو لغرفة الاسكندرية, وأشرف صحصاح لغرفة الدلتا وعاطف عبد العظيم لغرفة الشرقية, وسيد الجبري لغرفة الغردقة

وقد وجه الدكتور نادر الببلاوي التهنئة لرؤساء الغرف الفرعية مؤكدا أن اختيارهم جاء لتميزهم بالعمل السياحي والعمل العام وطالبهم ببذل كل جهد لخدمة مصالح الشركات بمختلف محافظات مصر وحل أية مشاكل تواجههم كما طالبهم بالعمل الجاد على دعم جهود الدولة بشكل عام وقطاع السياحة بصورة خاصة لزيادة معدلات النمو السياحي وتسهيل زيادة التدفق السياحي لمختلف محافظات مصر.