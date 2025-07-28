شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 28 يوليو 2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4575 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، وتلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5229 جنيها

- عيار 21 يسجل 4575 جنيهاً

- عيار 18 يسجل 3921 جنيها

- الجنيه الذهب 36600 جنيها

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.