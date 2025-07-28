الارشيف / الاقتصاد

الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع.. وداو جونز يسجل 0.10%

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 07:44 مساءً كتب شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، اليوم، على ارتفاعات طفيفة.
وجاءت مدعومة باتفاقية التجارة المبرمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التي عززت معنويات المستثمرين في مستهل أسبوع حافل بنتائج الشركات الكبرى.

نتائج مؤشرات الأسهم الأمريكية

وسجّل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بمقدار (45.1) نقطة بنسبة (0.10%)، ليصل عند الافتتاح إلى مستوى (44946.98) نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار (9.0) نقاط بنسبة (0.14%) إلى (6397.69) نقطة.
كما صعد مؤشر ناسداك المجمع بمقدار (68.1) نقطة بنسبة (0.32%)، ليبلغ (21176.401) نقطة.
