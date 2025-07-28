الارشيف / الاقتصاد

70 دولارًا للبرميل.. النفط يرتفع بعد اتفاق التجارة الأمريكي الأوروبي

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 07:44 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (1.63) دولار ما يعادل (2.4%) عند مستوى (70.07) دولارًا للبرميل.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.62) دولار ما يعادل (2.5%) عند مستوى (66.78) دولارًا للبرميل.
سبق وارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتًا أو 0.98% إلى 69.81 دولارًا للبرميل عند التسوية.
