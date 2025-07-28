شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يواصل التراجع.. تحديث سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الذهب في مصر تراجعه ، مع الانخفاض الكبير في سعر الدولار في السوق المصري، بالإضافة إلى هبوط ملحوظ في البورصة العالمية للذهب.



أسعار الذهب في مصر



- عيار 24 يسجل 5229 جنيها

- عيار 21 يسجل 4575 جنيهاً

- عيار 18 يسجل 3921 جنيها

- الجنيه الذهب 36600 جنيها



مع بداية هذا الأسبوع وضعت الولايات المتحدة الأمريكي إطار اتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، حيث فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، أي نصف المعدل الذي هدد به دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي من قبل، مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أوسع نطاقًا بين الحليفين اللذين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية.



إلى جانب هذا من المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم في وقت لاحق من اليوم لمعالجة الخلافات الاقتصادية طويلة الأمد، سعيًا لتمديد الهدنة التي حالت دون زيادة الرسوم الجمركية.



عمل هذا الاتفاق على التخفيف من حدة التوترات التجارية مما ضغط على الذهب بشكل سلبي يمنعه من التعافي ولكنه لم يجبر السعر أيضاً على الهبوط بسبب ترقب الأسواق لاجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

على المدى القصير من غير المتوقع أن يشهد الذهب تقلبات حادة مع تحويل المستثمرون تركيزهم إلى أسبوع محوري للسياسة النقدية الأمريكية والبيانات الاقتصادية.

تتجه الأنظار الآن إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي بين 4.25% و4.50%. وسيراقب المستثمرون أي تحولات في لهجة البنك بشأن توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة.

وكان قد صرح الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب يوم الجمعة بأنه عقد اجتماعًا إيجابيًا مع رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، مما يشير إلى أن رئيس الفيدرالي قد يميل إلى خفض أسعار الفائدة.

تترقب الأسواق أيضًا صدور بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية في وقت لاحق من الأسبوع، بما في ذلك بيانات الوظائف لشهر يوليو وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.