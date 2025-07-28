شراكة سعودية - صينية تطلق مركز المهارات المستقبلية بالرياض

الدمام في الاثنين 28 يوليو 2025 02:54 مساءً كتب شريف احمد - افتتحت هواوي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية "مركز المهارات المستقبلية" في الرياض.
ويعكس الافتتاح المشترك التزام الراسخ لكلا الطرفين بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، وتزويدها بالمهارات الرقمية المتقدمة التي تدعم أجندة التحول الرقمي الطموحة للمملكة.
وحضر حفل الافتتاح عدد من كبار الشخصيات، من بينهم هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشانغ هوا، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية، وم. مرهف المدني، مساعد وزير التعليم للتطوير والتحول في وزارة التعليم، وم. منصور القرشي، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعاون الدولي والشراكات، وصفاء الراشد، وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف لقدرات ووظائف المستقبل، وليام تشاو، رئيس مجلس إدارة هواوي السعودية.
ويُعتبر الأخير الأكبر من نوعه خارج الصين، حيث يعرض تقنيات متقدمة مثل القيادة الذاتية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتحكم في الروبوتات عبر الموجات الدماغية. وقد استقبل المعرض أكثر من 35,000 زائر منذ افتتاح أبوابه للجمهور، وقدم أكثر من 270 جلسة تدريبية لأكثر من 10,000 مشارك على مدار ثلاث سنوات.
يأتي هذا الإطلاق عقب الإعلان المشترك عنه بين هواوي ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال قمة ليب 2025 في وقت سابق من هذا العام، والذي تضمن توسيع نطاق مركز "فضاء المستقبل" بهدف وضع إطار أوسع يدعم مهارات المستقبل.
وأعيد تصميم مركز مهارات المستقبل ليكون منصة ديناميكية لبناء المهارات، واستكشاف التقنيات، وتعزيز الابتكار العملي. ويقدم المركز تجارب تعليمية غامرة في تقنيات الجيل القادم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الجيل الخامس (5G)، والتطبيقات الذكية عبر مختلف القطاعات والمجتمعات.
وأضاف: "يعكس مركز مهارات المستقبل إيماننا المشترك بأهمية تبادل المعرفة وبناء القدرات لدفع عجلة النمو المستدام. لطالما جمع الصين والسعودية تاريخ غني من التعاون، وسنواصل العمل المشترك معًا لبناء مستقبل رقمي قوي هنا في المملكة."
وأضاف: "منذ ذلك الحين، تطور هذا الإلهام إلى زخم حقيقي. نشهد هنا دافعًا استثنائيًا لتعلّم التقنيات الناشئة، وهو ما يتماشى تمامًا مع أحد أولويات هواوي الأساسية، وهو تطوير المواهب المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى المهارات الرقمية".
وتابع: "مع إطلاق مركز مهارات المستقبل، نعزز التزامنا بخلق قيمة أكبر وتسريع مستقبل التحول الرقمي في المملكة."
ويتماشى مركز مهارات المستقبل، الذي تم تدشينه حديثًا، مع الإستراتيجية الوطنية لبناء مجتمع ممكن رقميًا وتطوير اقتصاد معرفي تنافسي.
وسيوفر المركز برامج تدريبية وشهادات معتمدة وسيناريوهات تطبيق تحاكي الواقع العملي من أجل تعزيز القدرات المحلية وإلهام المبتكرين في المستقبل.
فضاء المستقبليُعد هذا الصرح تطوراً لمركز "فضاء المستقبل" الناجح الذي افتتحته هواوي عام 2022 بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء.
تطوير رأس المال البشريوفي تعليقه على الافتتاح، قال م. هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: " تعزيز القدرات الرقمية عنصر محوري في تطوير رأس المال البشري، وداعم أساسي لنمو القطاعات التقنية والاقتصادية، ويسهم مركز المهارات المستقبلية في توفير بيئة تدريبية متقدمة تُركّز على تنمية المهارات الرقمية في التقنيات الحديثة، بما يواكب متطلبات التطور التقني المتسارع ويحقق مستهدفات رؤية 2030".
تعزيز التعاونوفي حديثه عن المركز الجديد، قال تشانغ هوا، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية: "تمثّل هذه المبادرة مثالًا قويًا على تعمّق التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في مجالات الابتكار والتعليم والتكنولوجيا".
جيل جديدوقال ليام تشاو، رئيس مجلس إدارة هواوي في السعودية: "عندما افتتحنا مركز "فضاء المستقبل" قبل ثلاث سنوات، كان هدفنا إلهام جيل جديد من المبتكرين السعوديين".
