شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ فى سعر الذهب اليوم.. لهذا السبب انخفض عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبوط مفاجئ شهده سعر الذهب في مصر الآن، لأقل من 4600 جنيه لعيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، ليسجل 4595 جنيها مع انخفاض ملحوظ في أونصة الذهب بجانب تراجع الطلب على الذهب في مصر .



أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل 5366 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4695 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 4040 جنيهًا.

- عيار 14 يسجل 3130 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهًا

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



