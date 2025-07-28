شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ41.325 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.325 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
- عيار 24 سجل 41.325 ريال
- عيار 22 سجل 37.875 ريال
- عيار 21 سجل 36.150 ريال
- عيار 18 سجل 30.975 ريال
- عيار 14 سجل 24.100 ريال
- عيار 12 سجل 20.650 ريال
- الاونصة 1285.000 ريال
- الجنيه الذهب 289.200 ريال
- الأونصة بالدولار 3340.68 دولار
وعالميًا، سجلت أوقية الذهب مستوى 3,336 دولارًا في أحدث التداولات، وسط محاولات للعودة إلى الاتجاه الصاعد بعد تراجعات محدودة خلال الأسبوع الماضي. ويرى محللون أن تعافي الأوقية قد ينعكس تدريجيًا على أسعار الذهب في السوق المصري، خاصة في حال استقرار سعر الصرف وتزايد الإقبال على المعدن كملاذ آمن.
ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.
