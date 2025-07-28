شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ41.325 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.325 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

عيار 24 سجل 41.325 ريال

عيار 22 سجل 37.875 ريال

عيار 21 سجل 36.150 ريال

عيار 18 سجل 30.975 ريال

عيار 14 سجل 24.100 ريال

عيار 12 سجل 20.650 ريال

الاونصة 1285.000 ريال

الجنيه الذهب 289.200 ريال

الأونصة بالدولار 3340.68 دولار

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

وعالميًا، سجلت أوقية الذهب مستوى 3,336 دولارًا في أحدث التداولات، وسط محاولات للعودة إلى الاتجاه الصاعد بعد تراجعات محدودة خلال الأسبوع الماضي. ويرى محللون أن تعافي الأوقية قد ينعكس تدريجيًا على أسعار الذهب في السوق المصري، خاصة في حال استقرار سعر الصرف وتزايد الإقبال على المعدن كملاذ آمن.

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.